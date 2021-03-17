Кострома, , 16:26 — REGNUM Собаки напали на двух учащихся школы No 4 в городе Костроме. Об этом 17 марта сообщает «К1NEWS.RU».

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В редакцию СМИ обратилась мать одного их пострадавших детей. Она рассказала, что 16 марта две собаки напали на её 12-летнюю дочь в районе дома No 151 по улице Ленина. Место находится в двух минутах ходьбы от школы.

«Дочь шла в школу. Собак было две — одна укусила ребёнка, потом обе рычали, лаяли и прыгали на дочь. Ей помогли дорожные рабочие — они отогнали собак и проводили ребёнка до школы», — рассказала женщина.

Девочке пришлось обратиться за врачебной помощью в травмпункт, где ей обработали укус и назначили прививки от бешенства. По словам женщины, аналогичный случай в этот же день произошёл с ещё одним воспитанником образовательного учреждения.

СУ СКР по Костромской области начал доследственную проверку по информации. Следователи намерены изучить факты и «дать юридическую оценку действиям (бездействию) сотрудников администрации г. Костромы по организации работы по отлову и содержанию бродячих собак на территории муниципального образования».

Отметим, что в конце января ГТРК «Кострома» сообщала о том, что троих жительниц в этом же микрорайоне города также покусали бездомные собаки. В одном из дворов многоквартирного дома в Якиманихе поселилась стая из 5−7 животных, некоторые из которых имеют хозяев и оставлены на самовыгул.