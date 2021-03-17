Москва, , 16:07 — REGNUM На торгах в Европе 17 марта нефть марки Brent теряет около 1,5% и находится на уровне $67,48, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Проблемы с разворачиванием вакцинации в Европе вышли на первый план, что тормозит перспективы восстановления мировой экономики и спроса на нефть.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывает дорожающий доллар. Индекс доллара растет на фоне повышения доходности десятилетних гособлигаций в США, которая составляет 1,65% годовых.

В центре внимание участников рынка остаются заседание FOMC, пресс-конференция ФРС США Джерома Пауэлла, а также отчет минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктам.

Ожидается, что цена на Brent останется торговаться в диапазоне $67,00−69,00 до выступления Пауэлла», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть Brent упали до $68,40 за баррель