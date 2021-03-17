Курск, 17 марта 2021, 16:03 — REGNUM В Курске ветеринарные специалисты проверили мешки с мертвыми индейками, которые были найдены 16 марта около садоводческих товариществ «Лесок» и «Биолог». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Специалисты отобрали необходимый материал для исследования на особо опасные заболевания птиц и передали его в Курскую областную ветеринарную лабораторию.
Результаты исследований были получены в тот же день. Возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружено. Мертвых индеек с места обнаружения вывезли. Трупы птиц отправили на фатежский завод ООО «Экорт» для утилизации, сообщили в региональном управлении ветеринарии.
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