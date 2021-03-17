Калуга, 17 марта, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 79 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 17 марта. Днём ранее, 16 марта, в регионе было зарегистрировано 86 случаев.

Admoblkaluga.ru В больнице

Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 31 399 человек, 1 988 человек находятся на лечении, 29 134 человека выздоровели, 277 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (414), в Обнинске (174), Боровском (127) и Малоярославецком (117) районах.