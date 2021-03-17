Ашхабад, , 16:03 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил внедрить номера «112» и «911» для вызова скорой медицинской помощи, сообщает 17 марта агентство Orient.

Глава государства отметил, что услуги скорой помощи в республике должны отвечать современным требованиям. Бердымухамедов сказал, что при поступлении вызовов необходимо в полной мере использовать современные информационные технологии.

Президент добавил, что при использовании номера «03» нельзя определить местонахождение пациента. Однако при использовании номеров «112» или «911» службы могут определить местонахождение звонящего, а больницы при госпитализации получат медицинскую карту пациента.