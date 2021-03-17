Москва, , 16:02 — REGNUM Рубль днем 17 марта слегка снижается в парах с иностранными валютами в ответ на просадку в нефтяных ценах и отсутствие новых рыночных ориентиров, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Россиянин» выглядит дорогим даже при текущих вводных и нефти в рублях на уровне 4946 руб. за баррель.

Доллар США торгуется к середине дня по 73,08 руб. и может оставаться в пределах 72,85−73,50 руб.

Для доллара есть вероятность роста на мировой арене и в паре с рублем, если США вернутся к теме налоговых пересмотров. Евро стоит 87,03 руб. и может спуститься к 86,75 руб.

Как обычно, по средам, Минфин РФ провел сегодня аукционы по размещению ОФЗ. Выпуск 26 235 привлек 20 млрд руб. при спросе в размере 35 млрд руб.

Новости по второму выпуску будут чуть позже, но сюрпризов там не ожидается — интерес к бондам, пока есть разница в процентных ставках, сохраняется высоким», — считает эксперт.

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