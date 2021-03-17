Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Полиции Петербурга удалось оперативно разрядить нараставшую в городе межэтническую напряженность на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 17 марта заявил врио начальника петербургского Главка МВД Дмитрий Баранов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Баранова, в 2020 году было выявлено 16 преступлений экстремистской направленности, раскрыто 15 из них.

«Оторвавшись от цифр, это осложнение у нас определенное, политическое на фоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. У наших коллег в некультурной столице, то есть в Москве, это вылилось в ряд преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, когда начали происходить уличные конфликты», — сказал Баранов.

Совместными усилиями с прокурорами, чиновниками и диаспорами полиция Петербурга проводила «напряженную работу», подчеркнул он, и за весь период ГУ МВД возбудило только два уголовных дела по статье 282 УК РФ о разжигании межнациональной розни.

«Когда в самом начале представители одной из диаспор стали призывать к насилию над представителями другой, в течение этого же дня, практически по горячим следам, они были задержаны, избрана мера пресечения и удалось предотвратить то, что произошло в Москве», — подчеркнул Баранов.

Он добавил, что для Главка МВД допустить подобные конфликты в Северной столице было бы немыслимым.