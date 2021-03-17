Янгон, Мьянма, , 16:01 — REGNUM Тысячи жителей покинули окраины промышленной зоны столицы Мьянмы из-за опасений об ухудшении ситуации после того, как в этом районе были убиты десятки протестующих, и хунта ввела режим военного положения, сообщает Antara.

Многие жители бедного пригорода, населенного мигрантами и рабочими фабрик, бежали. Они уехали после того, как военные ввели чрезвычайное положение.

Более 180 демонстрантов в Мьянме погибли во время протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии сделало индонезийскую школу в Янгоне временным убежищем для индонезийских граждан, пострадавших от политического кризиса, вызванного военным переворотом в Мьянме.

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