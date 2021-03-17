Новосибирск, , 16:00 — REGNUM Министерство труда и социального развития Новосибирской области начало собственную проверку появившейся информации о нарушениях прав недееспособного инвалида в Обском психоневрологическом интернате. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом министерстве.

«Комиссия проверит соблюдение установленных правил содержания людей с инвалидностью, организацию питания и реабилитационного процесса, обеспечение безопасности пребывания проживающих в учреждении. Дополнительно будет проведен опрос сотрудников, проверена документация и данные системы видеонаблюдения», — уточнили в минтруда.

Результаты проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что в Обском психоневрологическом интернате издевались над 21-летним умственно отсталым пациентом.

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