Йошкар-Ола, , 15:58 — REGNUM В Марий Эл планируют реконструировать здание Дворца молодёжи, на базе которого располагается Ресурсный центр поддержки добровольчества. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В текущем году в рамках региональной адресной инвестиционной программы на разработку проектно-сметной документации предусмотрено 3 млн рублей. Власти намерены заменить коммуникации, восстановить пожарно-насосную станцию, провести отделку внешних конструкций здания, а также актового зала и сцены.

В рамках развития волонтерского движения в республике на базе МарГУ (Марийского государственного университета) будет создан Центр серебряного добровольчества. В апреле также начнется работа с волонтерами по обсуждению общественных пространств по устройству комфортной городской среды.

ИА REGNUM напоминает, в начале пандемии — в марте прошлого года — в республике был создан региональный волонтерский штаб, аналогичные штабы были открыты во всех муниципалитетах. Около 300 волонтеров доставляли лекарства и продукт питания нуждающимся.