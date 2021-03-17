Москва, , 16:01 — REGNUM Международный уголовный суд (МУС) тем, что демонстрировал политическую ангажированность, непрофессионализм и непонимание норм международного права, себя дискредитировал и заработал плохую репутацию. Об этом 17 марта заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Он (МУС) не раз демонстрировал свою политическую ангажированность, демонстрировал свой непрофессионализм, демонстрировал даже непонимание некоторых норм международного права. Я думаю, что, к сожалению огромному, Международный уголовный суд дискредитировал себя и ту миссию, которая на него возлагалась из самых лучших побуждений», — сказал он, комментируя недавнее заявление МУС о том, что данный суд является независимой организацией, которая не намерена политизировать свою деятельность.

Также Лавров указал, что в результате всего этого любые предпринимаемые в Гааге действия рассматриваются на этом фоне и в свете той нелицеприятной репутации, которую заработал МУС. При этом он уточнил, что Россия оценивает деятельность данного суда негативным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России имеются все основания рассчитывать на то, что в ходе предстоящего шестого заседания редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии должен быть зафиксирован прогресс в вопросе политического урегулирования.