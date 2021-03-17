Москва, , 15:59 — REGNUM Совершенно очевидно, что медицинские работники, трудящиеся сейчас в «красной зоне» клиник, лечащие заболевших COVID-19, совершают поистине героическую работу, рискуя и своей жизнью, и своим здоровьем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Медики принимают на себя все тяготы и лишения подобного труда, который по сложности и степени нагрузки, как физической, так и психологической, смело можно ставить в один ряд с трудом полярников, ликвидаторов стихийный бедствий и техногенных катастроф, военнослужащих в период боевых действий и т. д.

По последним данным, порядка 10% медицинских сотрудников, работающих в больницах для пациентов с COVID-19, страдают депрессией, а около 40% — испытывают психологические проблемы из-за стресса.

Более того, на сегодняшний день уже 489 медиков, работавших с больными коронавирусом пациентами, погибли (очевидно, что цифра, скорее всего, будет еще не раз корректироваться).

Впрочем, и те, кто не занят непосредственно в процессе лечения, но несёт непростую ношу добровольного волонтёрства, помощи нуждающимся, обеспечения всех технических и специализированных служб функционирования клиник (младший медицинский персонал, бригады скорой помощи, технические работники больниц), совершают не менее важную работу.

Было бы несправедливым не оценить по достоинству их нелегкий и опасный труд. Так что предложение Общественной палаты Ленинградской области абсолютно справедливое. Как это будет реализовано (а мы надеемся, что предложение получит поддержку не только среди рядовых российских граждан и общественных организаций, но и в правительстве России и в законодательном собрании), пока сказать затруднительно.

Быть может, будет введена определенная градация в зависимости от тяжести и продолжительности труда и сопряженных с выполнением своих обязанностей риском.

Равно как могут быть реализованы и различные механизмы предоставления подобных льгот: дополнительных дней отпуска, социальных гарантий и дополнительных выплат, санитарно-курортного обслуживания, разовых или периодических доплат к основной заработной плате — это все предмет обсуждения.

Ясно одно: материальное обеспечение для организации подобных льгот найти остро необходимо. Работающие сейчас в зоне риска специалисты не просто совершают подвиг, спасая жизни и здоровье граждан, но и способствуют быстрейшему восстановлению экономики государства, что в итоге отразится на уровне жизни каждого российского гражданина», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новая льготная категория — «ликвидаторы пандемии коронавируса» — может появиться в России. С таким предложением первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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