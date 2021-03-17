Тверь, 17 марта, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Всероссийский «Стартап-тур» проходит в Твери в онлайн-формате 17 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Участников события, организатором которого выступил инновационный центр «Сколково», приветствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Участие в образовательных сессиях принял председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, председатель Совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Высокотехнологичным производством, которое связано с развитием общества и личности, занимаются молодые и инициативные люди, которые по-новому мыслят. Мы понимаем, что важно поддерживать это направление развития. Мы снизили в три раза размер налоговых ставок для предприятий, которые работают в сфере IT-технологий, создали Центр государственной поддержки бизнеса, в том числе высокотехнологичных компаний», — отметил в своём обращении к участникам мероприятия Игорь Руденя.

Аркадий Дворкович подчеркнул, что Тверская область активно занимается инновационной деятельностью, в регионе есть венчурный фонд, способствующий этому процессу, действует льготная поддержка инновационных компаний на региональном уровне.

«Среди участников «Сколково» пока только шесть проектов из Тверской области, но я уверен, что после «Стартап-тура» число резидентов увеличится. Мы готовы предоставлять весь арсенал поддержки со стороны «Сколково» коллегам из Тверской области», — сказал Дворкович.

В рамках «Стартап-тура» правительством Тверской области и Фондом «Сколково» запланирован еще один визит специалистов Фонда для разработки дополнительных мер поддержки инновационных компаний Верхневолжья. Планируется обсудить открытие на территории Тверской области представительства Фонда, которое сможет оказывать необходимую помощь местному бизнесу, а также участие Фонда «Сколково» в реализации проекта по созданию IT-технопарка в Тверской области.

В Твери в рамках программы «Стартап-тура» в Твери состоялись дискуссии на темы «Технологические тренды. Стартапы как драйвер инновационного развития корпораций», а также «От идеи до бизнеса. Экосистема Сколково в помощь стартапу. История успеха для стартперов».

«Я объехал со «Стартап-туром» более 100 городов и знаю, что во всех российских регионах есть молодые амбициозные команды с горящими глазами и желанием завоевать мир. С помощью цифровых технологий возможно создать международную компанию, не покидая родной город. При поддержке местных властей, бизнеса и университетов практически каждый регион может сегодня «вырастить» на своей территории множество успешных стартапов», — рассказал Пекка Вильякайнен.

На церемонии закрытия будут объявлены финалисты регионального конкурса технологических проектов Startup Tour. В полуфинал вышли команды из Твери, Редкино, Москвы и Смоленска. От Твери в полуфинал конкурса вышли 12 инновационных проектов, представленных как образовательными организациями — детским технопарком «Кванториум», ТвГУ и ТвГТУ, так и компаниями — «ТЖБИ — 4», «Русский свет», ИП Гудков, «Сантехник-Ф» и другими. Среди проектов робототехнический набор с элементами искусственного интеллекта «Роршах», ресурсосберегающая технология для фармацевтической отрасли, сухая облегченная коррозионностойкая строительная смесь для создания и ремонта декоративных элементов и другие разработки.

Финалисты получат приглашения на крупнейшую в России и СНГ стартап-конференцию Startup Village, а победителю достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей.