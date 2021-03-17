Подгорица, , 17:26 — REGNUM Комиссар ЕС по расширению Оливер Вархелли 17 марта представил послам стран-членов Европейского союза неофициальный документ о применении новой методологии в переговорах о присоединении Черногории и Сербии. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Согласно этому документу, ни одна новая глава в процессе переговоров о членстве не может быть закрыта до выполнения всех переходных критериев, касающихся верховенства права.

«В соответствии с пересмотренной методологией, ни одна дальнейшая глава не должна быть закрыта до выполнения всех промежуточных контрольных критериев, касающихся обеспечения верховенства права. Необходимо рассматривать корректирующие меры в случае возникновения каких-либо проблем, которые могут возникнуть в ходе переговоров. Существующие планы действий по обеспечению верховенства права останутся в силе, т. е. принимать новую дорожную карту не придется», — указано в документе. Кроме того, согласно докладу, мерам по борьбе с коррупцией будет уделено особое внимание.

Напомним, новая методология расширения ЕС в странах Западных Балкан, принятая 5 февраля 2020 года, заключается в разделении глав переговоров о вступлении на шесть тематических блоков. Это внутренний рынок, фундаментальные основы, ресурсы и сельское хозяйство, конкурентоспособность и инклюзивный рост, экологическая повестка дня и устойчивые связи, внешние связи.

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