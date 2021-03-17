Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Петербургский парламент 17 марта одобрил в первом чтении пакет поправок, которые обяжут госслужащих и претендентов на должность отчитываться о криптовалюте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ в Заксобрание внес прокурор города Сергей Литвиненко. Он подразумевает, что чиновники будут указывать в своих декларациях о доходах «цифровые активы» и цифровую валюту.

Между тем депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева указала, что понятие «цифровые активы» недостаточно конкретно, и таким образом можно назвать даже аккаунт в Instagram или Facebook на 1 млн подписчиков, который приносит доход.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов тоже засомневался, у кого из правоохранителей хватит компетенций следить за исполнением закона, так как сейчас он сформулирован так, что носит чисто заявительный характер. Он напомнил, как Роскомнадзор на днях попытался замедлить работу Twitter, а ранее блокировал Telegram так, что это совпадало или напрямую вызывало сбои в работе совершенно сторонних вебсайтов и сервисов.

«Закон не исполним. Это мертворожденное дитя законодательной инициативы», — рассудил Рассудов.