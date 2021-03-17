Москва, , 15:54 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин нашел объяснение заявлению президента США Джо Байдена относительно российского лидера Владимира Путина.

Сегодняшнее заявление Байдена находится вне здравого смысла, считает Володин. По его мнению, так не может себя вести руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических принципов и морали.

«Говорить так о нашем главе государства никому не позволено. Такие высказывания недопустимы, они оскорбляют граждан России, которые сделали выбор и поддерживают своего президента», — рассуждает спикер Госдумы в ТГ-канале.

«Объяснение этому можно найти только одно: все, что делают США для создания проблем нашей стране, — санкции, угрозы, шантаж, вмешательство во внутренние дела — все провалилось. Это истерика от бессилия», — отметил Володин.

«Владимир Путин — наш президент. Нападки на него — это нападки на нашу страну!» — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» (killer).

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