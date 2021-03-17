Харьков, Украина, 17 марта 2021, 15:59 — REGNUM В Харькове сотрудники Национальной полиции Украины задержали двух жителей Днепропетровска, подозреваемых в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщили 17 марта в пресс-служба Нацполиции области.
Двух 30-летних мужчин подозревают в махинациях с дорогими автомобилями.
Кроме того, в ходе обысков у задержанных нашли около 20 килограммов амфетамина, автоматы, гранаты и взрывчатку.
Ещё пять килограммов наркотика нашли у одного из подозреваемых в ходе обысков в Днепропетровске.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве у подозреваемых в распространении наркотиков нашли несколько килограммов каннабиса, экстази, амфетамина и кокаина.
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