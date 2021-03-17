Харьков, Украина, , 15:59 — REGNUM В Харькове сотрудники Национальной полиции Украины задержали двух жителей Днепропетровска, подозреваемых в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщили 17 марта в пресс-служба Нацполиции области.

Двух 30-летних мужчин подозревают в махинациях с дорогими автомобилями.

«Установлено, что злоумышленники владели автомобилем премиум-класса. Они изготавливали дубликат ключа от машины и устанавливали на него специальное техническое устройство для отслеживания — GPS-трекер. Затем после продажи автомобиля новому владельцу отслеживали местонахождение транспортного средства и похищали его», — сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе обысков у задержанных нашли около 20 килограммов амфетамина, автоматы, гранаты и взрывчатку.

«Один из соисполнителей с целью сбыта взял 15 полимерных пакетов с амфетамином и, положив в собственный автомобиль, отправился в направлении международного пропускного пункта «Гоптовка» Харьковской области, где был остановлен работниками СБУ и Национальной полиции Украины. По результатам проведения обыска автомобиля изъято 15 свертков с психотропным веществом — амфетамином общей массой 15 кг», — рассказали в полиции.

Ещё пять килограммов наркотика нашли у одного из подозреваемых в ходе обысков в Днепропетровске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве у подозреваемых в распространении наркотиков нашли несколько килограммов каннабиса, экстази, амфетамина и кокаина.

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