Москва, , 15:57 — REGNUM Министры туризма Абхазии и Кубы Теймураз Хишба и Хуан Карлос Гарсиа Гранада встретились в Москве в рамках XXVII Международной туристической выставки MITT-2021. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба минтуризма Абхазии.

«Я готов сотрудничать с вами, если у вас есть такая заинтересованность», — процитировали в пресс-службе главу кубинского министерства.

Сообщатся, что Хишба также рассказал кубинскому коллеге о визите бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро в СССР, в рамках которого кубинский политик посетил Абхазию.

«В Абхазии есть семьи, которые до сих пор хранят воспоминания о том, как у них гостил Фидель Кастро, есть много фотографий, где он пьет вино с абхазского рога, ест абхазскую еду», — рассказал Хишба.

Он также выразил надежду, что Куба признает независимость Абхазии.

Напомним, независимость Абхазии, кроме России, признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.