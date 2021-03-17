Триполи, , 15:51 — REGNUM Впервые в истории Ливии в должность министра иностранных дел страны вступила женщина — Наджла Мангуш. Об этом 17 марта сообщает информационный портал Al-Marsad.

Уточняется, что церемония вступления в должность прошла в здании ливийского МИД в Триполи. При этом на данном посту Мангуш сменила Тахера Сиялу, который был главой внешнеполитического ведомства страны с марта 2016 года.

Также указывается, что Наджла Мухаммед аль-Мангуш получила высшее юридическое образование сначала в университете Бенгази, а затем продолжила образование в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в городе Тобруке в Ливии прошла церемония приведения к присяге ливийского Правительства национального единства (ПНЕ) и Президентского совета.