Москва, , 15:47 — REGNUM Есть серьезные опасения по поводу желания Центрального банка РФ регулировать всю финансовую сферу и каждый раз менять правила игры под себя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание представителя ЦБ РФ о том, что цифровой рубль даст нам возможность видеть всю цепочку платежей от начала до конца с признаками «окрашивания».

"ЦБ как главный разработчик крипторубля в очередной раз показывает свою сущность мегарегулятора и «контролера-окрашивателя», — сказал Ордов. — Если главным и единственным преимуществом цифрового рубля окажется то, что в любой момент можно будет узнать всё обо всех финансовых операциях, то интерес к такой цифровой новации пропадет даже внутри России, не говоря уже о перспективах стать мировой валютой».

Как пояснил Ордов, есть серьезные опасения по поводу желания ЦБ РФ регулировать всю финансовую сферу и менять под себя правила игры.

«А ведь крипторубль имеет огромный экономический потенциал для России, — сказал Ордов. — Опыт криптовалют указывает на возможность осуществления мгновенных платежей с минимальными комиссиями или даже бесплатно, что сегодня недоступно для юридических лиц вообще. Кроме того, технологии смарт-контрактов обеспечивают полноту исполнения договора и гарантируют оплату. Но цифровой рубль не сможет выжить и принести всю возможную пользу сам по себе, ибо он должен стать неотъемлемой частью технологии в цифровой экономике. Только в связке «блокчейн-облачные сервисы-смарт-контракты-крипторубль» мы сможем перестать поддерживать неэффективный банковский сектор, раздутый бюрократический аппарат, мониторящий и регулирующий то, что можно осуществлять алгоритмически, без коррупции и конфликта интересов, без необходимости содержать парк для чиновников».

Ордов подчеркнул, что цифровой рубль может изменить всю общественную жизнь, но есть сомнения в том, что Центральный банк РФ готов к этому.

«Создавать цифровой рубль с целью формирования нового инструмента контроля — это дискредитация самой сути цифровой трансформации», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что появление цифрового рубля укрепит национальную валюту РФ.

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