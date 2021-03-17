Москва, , 15:47 — REGNUM Решение правительства России поддержать дата-центры понятно, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира». Это — слова российского президента Владимира Путина, и вряд ли это философские размышления.

Сейчас «бигтех» — гигантские американские ИТ-компании (Apple, Amazon, Google, и Microsoft) — являются заодно и крупнейшими крупными облачными провайдерами, то есть владеют большим числом дата-центров и миллионами серверов.

Они воодушевляют тысячи разработчиков вкладывать свой (человеческий покамест) интеллект в разработку нейронных сетей — того подхода к искусственному интеллекту, который требует в первую очередь большого «железа».

Ведь сейчас кажется, что догнать «бигтех» по числу серверов попросту невозможно — у Google, Amazon, Microsoft более 10 миллионов машин у каждого. А весь российский парк коммерческих серверов, наверное, не достиг и 1 миллиона.

Коль скоро разработчики создадут удобные библиотеки именно для глубокого обучений нейронных сетей, будущее искусственного интеллекта очевидно. Провайдером и продавцом искусственного интеллекта станет «бигтех», а остальной мир будет его внедрять в бизнесе и повседневной жизни. Ответ на поставленный президентом вопрос о властелине мира ясен.

Но не все согласны с таким распределением ролей. Как сообщает исследование «Ростелекома», сети дата-центров в 2019 году были направлением самых активных инвестиций во всём мире. Самым рьяным инвестором, подвинувшим США, стал Китай, вложивший в дата-центры $5,1 млрд.

Инвестиции в китайские дата-центры были рекордными, в том числе $3,7 млрд, вложенные в ЦОД Tenglong Holdings Group (Tamron) (привлек $ 3,7 млрд). Тогда же Qinhuai Data привлекла $570 млн от инвестгруппы Bain Capital.

Тот же самый «Инвестбанк», одним из основателей которого был сенатор и бывший кандидат в президенты Митт Ромни, инвестировал и в строителя гипермасштабируемых дата-центров Chindata, который осенью провёл IPO на американской NASDAQ.

Очевидно, что обе супердержавы стремятся стать продавцами на рынках облачных услуг и искусственного интеллекта, а остальному миру уготована роль покупателя.

Поэтому ускорение строительства отечественных дата-центров — это не вопрос поддержки ИТ-отрасли, а вопрос о том, чем будет заниматься российская цифровая экономика: производить и продавать услуги или перепродавать китайский искусственный интеллект так же, как китайские товары народного потребления.

Если госучреждения обяжут хранить данные в коммерческих ЦОД, то это обеспечит дата-центрам определённый поток заказов и спрос. С учётом того, что многие виды электронных госуслуг либо набирают популярность, либо просто будут оказываться лишь в электронном виде, этот спрос будет значительным.

Кроме того, он будет стабильным. А земля под строительство без торгов по кадастровой стоимости удешевит и ускорит строительство новых ЦОД. При этом надо понимать, что это не мгновенный процесс, то есть отдача будет видна не в 2021-м и не в 2022 году.

Соответственно, эффект будет, хотя ли вряд ли достаточный для того, чтобы догнать Amazon и Microsoft или Alibaba и Tencent. Нужны более активные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроекты по поддержке отечественного рынка центров обработки данных (ЦОД) подготовит правительство РФ. В числе мер поддержки — разнообразные льготы для операторов коммерческих дата-центров.

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