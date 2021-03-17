Москва, , 16:35 — REGNUM В Сети отреагировали на требование Роскомнадзора удалить Twitter-аккаунт компании «МБХ медиа», деятельность которой признана «нежелательной». В Twitter 17 марта появилось множество комментариев по этому поводу.

«А что? Там была детская порнография?» — уточняет пользователь Философская кроха.

«Все ясно, твиттер будет заблокирован без сомнений, неисполнимые требования для того и выдвигаются, чтобы их не исполнили. А следом и фб с ютуб», — прогнозирует Aleksius.

«Не понимаю термин «нежелательная организация». Есть уголовная, административная ответственность за конкретные действия, а наказание за «нежелательность» не понимаю», — поделилась OkSha.

Ранее Роскомнадзор потребовал от руководства Twitter удалить аккаунт «МБХ медиа». Ведомство ссылается на размещенные в аккаунте информационные материалы «Открытой России», основателем которой является Михаил Ходорковский.

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