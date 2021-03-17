Нур-Султан, , 15:45 — REGNUM Правительство Казахстана опровергло информацию о больших расходах при организации перелетов правительственных делегаций, сообщили в пресс-службе премьер-министра республики.

В правительстве обратили внимание на публикацию в социальных сетях бывшего журналиста казахстанских государственных СМИ, который писал о роскошных перелетах членов правительства.

Бывший журналист сообщил, что ежегодно на авиаперевозки премьер-министра, его заместителей, председателей Мажилиса (парламента) и Сената Казахстана тратится 15−20 млрд тенге ($36−48 млн).

В правительстве уточнили, что в 2021 году предусмотрены расходы в размере 578 млн тенге ($1,38 млн). В 2020 году эта сумма составила 275,6 млн тенге ($659 тыс.).

Пресс-служба премьер-министра также опровергла информацию о том, что во время перелетов пассажирам наливают водку и виски, а также кормят красной и черной икрой и экзотическими фруктами.