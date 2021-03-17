Москва, 17 марта 2021, 15:45 — REGNUM В России возвращать такую меру наказания как смертная казнь пока не стоит. Такое мнение 17 марта высказал ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов.
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Он пояснил, что запрос в обществе на отмену моратория на смертную казнь появляется из-за громких судебных дел и выхода на свободу опасных преступников — насильников и убийц, а также страха людей за себя и своих близких.
Напомним, по данным ВЦИОМ, 2% участников опроса о том, какие законы граждане России ввели или отменили, если бы были на месте советника президента, заявили, что хотели бы отменить мораторий на смертную казнь в стране.
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Точенов подчеркнул, что меры лишения свободы должны соответствовать тем статьям, где предусматривается смертная казнь.
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