Уфа, 17 марта 2021, 15:50 — REGNUM Чиновника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями в Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сообщается, что сотрудники прокуратуры проверили деятельность МАУ «Хозяйственное управление муниципального района Уфимский район».
Отмечается, что чиновник раньше был учредителем и директором этой организации, а сейчас фирма принадлежит его приятелям.
Сотрудники прокуратуры считают, что после того, как фигурант уголовного дела занял должность замглавы муниципального образования, он стал курировать работу учреждения и создавать благоприятные условия для исполнения заключенных контрактов.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями.
Сотрудники надзорного ведомства внесли в адрес главы администрации района представление, в котором потребовали уволить служащего в связи с утратой доверия.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии расследуют дела о злоупотреблениях при заключении госконтрактов.