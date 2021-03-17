Уфа, , 15:50 — REGNUM Чиновника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями в Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры проверили деятельность МАУ «Хозяйственное управление муниципального района Уфимский район».

«Установлено, что бывший директор учреждения, ныне заместитель главы администрации Уфимского района, в феврале-марте 2020 года с нарушением требований конкурсной документации о поставке оригинальных запчастей заключил с ООО «Автолайф 102» договоры на выполнение работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств учреждения на общую сумму почти 1,8 млн рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что чиновник раньше был учредителем и директором этой организации, а сейчас фирма принадлежит его приятелям.

Сотрудники прокуратуры считают, что после того, как фигурант уголовного дела занял должность замглавы муниципального образования, он стал курировать работу учреждения и создавать благоприятные условия для исполнения заключенных контрактов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями.

Сотрудники надзорного ведомства внесли в адрес главы администрации района представление, в котором потребовали уволить служащего в связи с утратой доверия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии расследуют дела о злоупотреблениях при заключении госконтрактов.