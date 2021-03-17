Лондон, , 15:46 — REGNUM Британская автомобилестроительная компания Bentley представила новую модификацию купе Continental GT Speed. Тизер модели распространила пресс-служба компании.

Новая модификация купе Continental GT Speed Пресс-служба Bentley

Отмечается, что новинка станет самой динамичной моделью бренда за всю его историю.

Под капот машины автопроизводитель возможно установит шестилитровый мотор W12 мощностью 642 л. с.(840 Нм). От 0 до 100 км/ч купе с таким двигателем будет разгоняться не менее, чем за 3,5 секунды. Этот вывод можно сделать из того, что в 2017 году была представлена версия Supersports, которую тогда тоже называли самой быстрой в истории бренда. Этот автомобиль на разгон до 100 км/ч тратил 3,5 секунды.

Внешне купе Bentley Continental GT Speed преобразится. Автомобиль будет оснащён модернизированным бампером, доработанной выхлопной системой и новыми колёсными дисками. Также, автопроизводитель пообещал укомплектовать Continental GT Speed некими «новейшими передовыми технологиями».

Ранее в России появился в продаже 550-сильная версия вседорожника Bentley Bentayga. Дизайн модели выделяется более крупным бампером, габаритной радиаторной решёткой и доработанной головной оптикой.

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