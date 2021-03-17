Лондон, 17 марта, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Британская автомобилестроительная компания Bentley представила новую модификацию купе Continental GT Speed. Тизер модели распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Bentley Новая модификация купе Continental GT Speed

Отмечается, что новинка станет самой динамичной моделью бренда за всю его историю.

Под капот машины автопроизводитель возможно установит шестилитровый мотор W12 мощностью 642 л. с.(840 Нм). От 0 до 100 км/ч купе с таким двигателем будет разгоняться не менее, чем за 3,5 секунды. Этот вывод можно сделать из того, что в 2017 году была представлена версия Supersports, которую тогда тоже называли самой быстрой в истории бренда. Этот автомобиль на разгон до 100 км/ч тратил 3,5 секунды.

Внешне купе Bentley Continental GT Speed преобразится. Автомобиль будет оснащён модернизированным бампером, доработанной выхлопной системой и новыми колёсными дисками. Также, автопроизводитель пообещал укомплектовать Continental GT Speed некими «новейшими передовыми технологиями».

Ранее в России появился в продаже 550-сильная версия вседорожника Bentley Bentayga. Дизайн модели выделяется более крупным бампером, габаритной радиаторной решёткой и доработанной головной оптикой.

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