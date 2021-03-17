Новосибирск, , 15:42 — REGNUM В Новосибирской области начата доследственная проверка из-за появившейся информации о жестоком обращении с пациентом-инвалидом в психоневрологическом интернате. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«В ходе мониторинга СМИ были выявлены сообщения о том, что в Обском психоневрологическом интернате издевались над 21-летним умственно отсталым пациентом, — уточнили в ведомстве. — Из сообщений следует, что, когда мать приехала забирать молодого человека, он был в синяках, ссадинах и шрамах, порвано ухо, а на шеи имелись следы от верёвок».