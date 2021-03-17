Москва, , 15:41 — REGNUM Певец Валерий Меладзе в Пресненском районном суде Москвы дал показания по делу о стрельбе в башне «Око» в «Москва-Сити» в 2017 году. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе суда.

«Допрос Валерия Меладзе, который является свидетелем по данному делу, окончен», — сообщили ТАСС в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт со стрельбой произошел поздно вечером 17 ноября 2017 года на территории бизнес-центра «Москва-Сити» после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око». В результате конфликта пострадали семь человек.

Меладзе был среди приглашенных на день рождения к предпринимателю Дмитрию Павлова. В произошедшей из-за конфликта перестрелке участвовала охрана бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники частного охранного предприятия.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов, их обвинили в незаконном обороте оружия, покушении на убийство и хулиганстве. Также обвинение в хулиганстве предъявлено чемпиону России по кикбоксингу Саиду Асадулаеву.