Москва, , 15:40 — REGNUM В России активно идёт разработка информационной системы физической культуры и спорта. Об этом 17 марта заявил глава Минспорта Олег Матыцин в ходе заседания комитета Госдумы по спорту в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«Депутатов беспокоит и интересует тема цифровой трансформации спортивной отрасли. Мы эту активную работу ведём. Она сейчас включает в себя 10 проектов, разработаны два прототипа модуля государственной информационной системы физической культуры и спорта, и часть будущего функционала системы уже протестирована», — заявил Матыцин.

Например, в декабре 2020 года был успешно апробирован в Нижегородской области модуль статистической отчётности.

«Наша программа физической культуры и спорта, информационная система будет одной из первых государственных информационных систем, которая разрабатывается с использованием единой цифровой платформы «Гостех», — указал он.