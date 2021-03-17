Белгород, , 15:39 — REGNUM В Белгородской области 17 марта подтверждены 94 случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество носителей инфекции превысило 33 тысячи. Выздоровели ещё 195 пациентов, скончались два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждены 33 048 случаев заражения коронавирусом. В стационарах находятся 935 человек, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ 13 пациентов, на самоизоляции — 10 481 житель. Справились с болезнью 28 746 человек.

Осложнения, вызванные COVID-19, стали причиной смерти 523 пациентов.