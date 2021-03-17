Цхинвал, , 15:40 — REGNUM В Южной Осетии временно запрещено движение по Транскавказской автомагистрали, ведущей в Россию, для всех видов транспорта. Об этом 17 марта сообщает агентство «Рес» со ссылкой сотрудников дежурной части МЧС Южной Осетии.

«Движение по Транскавказской автомагистрали закрыто для всех видов транспорта из-за высокой вероятности схода лавин в горах Северной Осетии», — рассказали в министерстве журналистам.

В МЧС также отметили, что на территории Южной Осетии осадков не ожидается, дорога чистая. За ситуацией на трассе следят спасатели и сотрудники дорожной службы.