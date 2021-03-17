Москва, , 15:34 — REGNUM В России с 2022 года будут строить более 220 спортивных площадок ежегодно в сельской местности. Об этом 17 марта заявил глава Минспорта Олег Матыцин в ходе заседания комитета Госдумы по спорту в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«Активно развивается и спорт в сельской местности — знаю, что он беспокоит практически всех депутатов», — заявил Матыцин.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спортивная работа в сёлах осуществляются в настоящее время на 116 тыс. сооружениях, что составляет 35,9% от общего количества объектов спорта в России.

«Начиная с 2022 года в рамках реализации мероприятий федерального проекта по созданию малых спортивных комплексов ГТО, такие площадки в сельской местности в основном будут размещены. Объём средств на данные цели на 2022−2023 годы — 647 млн рублей. Более 220 площадок ежегодно», — указал министр.