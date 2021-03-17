Москва, , 15:34 — REGNUM Евросоюз остается основным торговым партнером России, даже несмотря на то, что в какой-то мере Китай наступает ему на пятки заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«По итогам 2020 года в результате негативного воздействия пандемии и вызванного ей экономического кризиса внешнеторговый оборот между Россией и ЕС упал по сравнению с 2019 годом на 21,3% — до $218,807 млрд. При этом снижение экспорта составило 27,9% (до $136,672 млрд), а импорт снизился на 7,4% (до $82,135 млрд).

Основными торговыми партнерами нашей страны в Европе остаются (в порядке убывания) Германия, Нидерланды, Белоруссия, Италия, Великобритания, Польша, Франция, Бельгия и Украина.

Сейчас, когда большинство государств Старого Света испытывают значительные экономические трудности, восстановление торговых связей и налаживание нормальных партнерских отношений с Россией рассматривается наиболее здравомыслящими политиками и экспертами Европы как одним из весомых факторов успеха в борьбе с последствиями пандемии.

Совершенно очевидно, что некоторые страны Евросоюза, действуя зачастую по указке из-за океана либо под влиянием собственных радикально настроенных политиков, приняли в отношении нашей страны неоправданно жёсткую позицию, что в итоге нанесло ощутимый вред и самим странам ЕС.

Будь ситуация заметно благополучнее, наверное, не возникло бы столь острых дискуссий на тему необходимости нормализации отношений Европы и России.

Но находящая в непростом положении экономика этого региона, затянувшийся выход из пандемии, новые карантинные ограничения позволяют выйти на трибуну тем, кто активно выступает за налаживание взаимовыгодных торговых и иных отношений с нашим государством.

Неудивительно, что многие экономисты и политики были вынуждены признать явные перегибы при принятии решений о санкциях и иных ограничениях в отношении России.

Сейчас сама ситуация создала крайне благоприятную почву для того, чтобы агрессивная политика, амбиции и лоббирование интересов международных финансовых групп уступили место здравому смыслу. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения ЕС и России достигли наихудшего состояния из-за ошибок Евросоюза, заявил глава Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль в статье в газете Kurier.

Читайте также: В Европалате призвали ЕС строить мосты в отношениях с Россией