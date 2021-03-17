Обнинск, Калужская область, 17 марта, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области выявлена нехватка первого компонента препарата от COVID-19 в связи с высоким спросом жителей города на вакцину. В настоящее время запись на вакцинацию первым компонентом вакцины в клинической больнице № 8 ФМБА России временно приостановлена, сообщает 17 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на медицинское учреждение.

Кб8.рф В больнице

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Как подчеркнули в медицинской организации, речь идет о временной приостановке вакцинации только первым компонентом вакцины. Пациенты, которые уже получили его ранее, вторым компонентом могут привиться в четко обозначенный срок, через 21 день.

Препарат заказан, и новая поставка первого компонента вакцины ожидается в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 марта в Калужскую область поступило 45 912 доз вакцины от COVID-19, привиты 37 722 человека. В Обнинске первым компонентом антиковидной вакцины привились 4322 пациента, из них 3745 человек получили второй компонент