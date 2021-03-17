Киев, , 15:31 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал факт существенного роста цен на продукты питания.

Об этом он заявил на заседании правительства сегодня, 17 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль заявил, что по некоторым группам товаров (премьер не уточнил, о каких именно группах речь) действительно наблюдается «обоснованный рост цен из-за сокращения предложения и сезонного фактора».

По его словам, правительство Украины продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей относительно сдерживания цен. Премьер заявил, что «один из ключевых участников рынка» заверил правительство, что не планирует повышать цены на определенные категории продуктов питания и товары первой необходимости, но не уточнил, а какой компании идет речь.

Напомним, что ранее в нацбанке Украины рассказали о причинах резкого роста цен на продукты питания в 2021 году. Например, согласно заявлению регулятора, вследствие сокращения производства и увеличения стоимости кормов значительно подорожало мясо, в первую очередь курятина и говядина, а также молоко и яйца. Кроме того, из-за высоких мировых цен и плохих урожаев сахарной свеклы и пшеницы ощутимо подорожали сахар и мука.

12 марта Госстат Украины назвал продукты питания, больше всего подорожавшие с начала года — это овощи (свекла, морковь, лук, капуста, картофель), а также яйца, подсолнечное масло и сахар.