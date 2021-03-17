Брюссель, , 15:36 — REGNUM Проект цифрового зеленого сертификата о вакцинации от COVID-19 представила 17 марта Еврокомиссия (ЕК). Об этом 17 марта сообщает пресс-служба ЕК.

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«17 марта 2021 года Европейская комиссия представила предложение о создании цифрового зеленого сертификата для облегчения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что данный электронный документ будет действителен во всех странах-членах Евросоюза и добавляется, что его планируется ввести на территории ЕС к середине июля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за минувшую неделю штамм коронавируса VOC 202 012/01, который был первоначально обнаружен в Великобритании, выявили еще в семи странах мира, и поэтому их общее число выросло до 118.