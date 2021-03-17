Сеул, , 15:35 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, прибывшим с визитом в Сеул. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

По их словам, в ходе встречи представители двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове, вопросы укрепления совместной обороны и передачу Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время.

Глава Пентагона подчеркнул важность двустороннего союза, назвав альянс важнейшим фактором поддержания мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, Индо-Тихоокеанском регионе и в мире в целом. Министр обороны США также высоко оценил совместные командно-штабные учения южнокорейских и американских военных, проходящих в сокращённом формате с 8 по 18 марта.

Затрагивая вопрос сотрудничества Вашингтона, Сеула и Токио Ллойд призвал правительство Южной Кореи улучшить отношения с Японией поскольку данные страны сталкиваются с общей угрозой в Северо-Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе.

Между тем, министр обороны Южной Кореи Со Ук сообщил, что визит главы Пентагона в Сеул является показателем того, что Вашингтон ценит альянс двух стран, а также подчеркнул, что после начала работы администрации Джо Байдена двусторонний союз продолжает активно развиваться.