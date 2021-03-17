Москва, , 15:29 — REGNUM Из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF) вышел президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба ФХР.

Третьяк сообщил, что он вышел из числа членов совета из-за санкций, введённых Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении российского спорта. По его словам, в IIHF пришло соответствующее предписание Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Сегодня я написал заявление, и после многолетней работы в совете вышел из него добровольно. В IIHF многие убеждены, что вердикт WADA и CAS неправильный, но он не оспаривается», — сказал Третьяк.

Он добавил, что члены совета IIHF писали письма в WADA в его поддержку, однако агентство заявило, что никому сделает исключений.

Ранее WADA запретило российским чиновникам занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы РФ.

ФХР выдвинет на его место в совете IIHF двукратного призёра Олимпийских игр Павла Буре.