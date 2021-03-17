Киев, , 15:30 — REGNUM Правительство Украины одобрило решение о досрочной отставке главы правления компании «Укрзализныця» Владимира Жмака. Об это написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко 17 марта в своём Telegram-канале.

Он отметил, что после отставки главы правления, его обязанности будет временно исполнять член правления компании Иван Юрик.

Напомним, что Юрик с апреля по сентябрь 2020 года уже занимал данный пост.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем офиса президента Игоря Брусило, который ранее работал в одном из отделов департамента Государственного протокола и церемониала канцелярии президента Украины.

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