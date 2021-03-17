Париж, , 15:27 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс 16 марта в интервью BFM TV рассказал, что он ждет заключения Европейского агентства по лекарствам (EMA), чтобы получить прививку AstraZeneca от COVID-19 и этим успокоить французов.

После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Франция приостанавливает использование вакцины AstraZeneca, Жан Кастекс заявил в интервью BFM TV, что он готов вакцинироваться AstraZeneca «как можно скорее» и «надеется, что европейская комиссия (EMA) даст зеленый свет», чтобы как можно скорее возобновить вакцинацию.

Жан Кастекс «Я поставил себе задачу сделать прививку, когда придет моя очередь, без права пропуска».

55-летний глава правительства считает, что было бы разумно получить прививку, как только у него появится возможность, чтобы показать французам, «что мы можем безопасно вакцинироваться».