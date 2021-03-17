Новосибирск, , 15:25 — REGNUM В Новосибирской области в отношении учительницы одного из образовательных учреждений возбуждено уголовное дело. Педагог проходит по статье «Развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Об этом сообщает региональное управление СКР.

Установлено, что в феврале 2021 года 32-летняя учительница одного из образовательных учреждений Татарского района в социальной сети направила своему 15-летнему ученику видеозапись эротического содержания.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.