Москва, , 15:23 — REGNUM Стоит ли реагировать на слова Джо Байдена, который в интервью телеканалу АВС заявил, что Владимир Путин «заплатит» за вмешательство РФ в американские выборы и назвал российского лидера убийцей, а потом добавил, что они с президентом России понимают друг друга? Нет, конечно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Особенно после слов о понимании. Смысл его общей фразы можно двояко понимать: от того что они равны и понимают друг друга, как «убийцы».

Вопрос только чего или кого и до непоследовательности в рассуждении, как если бы Байден терял нить ответа из-за каких-то волн в его мозгу.

Это скандал? Да, скандал. Но, не такой уж и скандал — скандал», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин должен ответить за то, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2020 году.

Читайте также: Путин «заплатит» за вмешательство в выборы в США — Байден