Москва, 17 марта 2021, 15:23 — REGNUM Стоит ли реагировать на слова Джо Байдена, который в интервью телеканалу АВС заявил, что Владимир Путин «заплатит» за вмешательство РФ в американские выборы и назвал российского лидера убийцей, а потом добавил, что они с президентом России понимают друг друга? Нет, конечно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин должен ответить за то, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США в 2020 году.
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