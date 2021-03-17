Москва, 17 марта, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о продукции с улучшенными характеристиками, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Речь идет о продукции массового потребления, а не высококачественной органической продукции дорогого ценового сегмента, уточнили в Минсельхозе.

QR-код

«Планируем, что к концу года сможем технически оттестировать, а в следующем году сможем уже широкомасштабно работать с новыми нормами», — заявил замглавы Минсельхоза Иван Лебедев.

Устанавливаются правовые основы создания российского бренда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, определяющими в том числе конкурентные отличия российского производителя на экспортном рынке.

Словосочетание «сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками» применено как аналог мировой экомаркировки для доведения до потребителя информации об улучшенных аспектах продукции, отмечают в правительстве.

Предусматривается, что удостоверение соответствия сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками документам по стандартизации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками осуществляется в форме добровольной сертификации. При этом такая экопродукция будет маркироваться — дизайн разработает Минсельхоз.

Все производители «зеленой» органической продукции будут занесены в специальный реестр, который предполагается сделать публичным.

Экопродукция будет снабжена QR-кодами — для удаленного получения с использованием технических средств сведений о производителях сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками и видах производимой ими сельскохозяйственной продукции.

Отдельно оговаривается, что обязательные требования в отношении маркировки действуют только для той сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, на которую получен сертификат соответствия.

В Госдуме не скрывают, что производители претендуют на дельту между себестоимостью и розничной ценой.