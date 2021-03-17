Уфа, , 15:32 — REGNUM Мужчину заподозрили в убийстве своего оппонента по судебному спору в Уфе. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, трагедия произошла днем 17 марта около Арбитражного суда Башкирии. Конфликт между мужчинами произошел из-за судебного разбирательства, в котором они были оппонентами. Следователи считают, что 49-летний фигурант уголовного дела нанес смертельные раны 33-летнему потерпевшему и скрылся.

Согласно материалам уголовного дела, после этого подозреваемый пытался свести счеты с жизнью, но ему это не удалось. Сейчас он доставлен в медучреждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Следователям предстоит выяснять все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

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