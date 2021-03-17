Ярославль, 17 марта 2021, 15:21 — REGNUM В ярославском парке «Юбилейный» пройдут работы по обустройству многофункционального спортивного комплекса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.
Городские власти уже представили эскизы будущего преображения парка, рисунки на своих страницах в соцсетях опубликовал мэр Ярославля Владимир Волков.
«Здесь разместятся спортивные площадки для различных возрастных групп, по периметру парка будут созданы прогулочные дорожки, так называемые тропы здоровья, вело‑ и беговые дорожки», — написал Владимир Волков.
Первый этап работ в парке «Юбилейный» проводился в 2019 году. Как сообщало ИА REGNUM в парке установили горку из грязи, которую высмеял шоумен Иван Ургант. После скандала в федеральных СМИ горку спешно заменили. Теперь парк дополнят тропы здоровья. В ходе рассмотрения вопроса на комиссии муниципалитета Ярославля чиновники уточнили, что сейчас проект проходит согласование.
«Проектная документация сейчас находится в государственной экспертизе. Ожидаем выход на конец марта, после 20 числа. Как только выходит из экспертизы, постановление о субсидии у нас подписано, финансирование открыто. Нам ничто не мешает проводить конкурсные процедуры», — отметила первый заместитель департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева.
После определения подрядчика работы должны быть выполнены до 1 октября 2021 года, цена вопроса 18,9 миллиона рублей. Депутаты муниципалитета поинтересовались, нельзя ли дополнить прокладку троп заменой забора в парке.
«Мы все видели, в каком виде там ограждение. В момент сдачи мы сделаем классно — все красиво нарисованное хорошо реализуем, а вокруг будет такой вид», — спросила депутат Юлия Миронова.
Оказалось, что не получится — финансирование является целевым, и на забор не может быть потрачено.
«Нам в любом случае нужно подумать, что делать с ограждением. Оно нами как вторая очередь преподносится. Мы жителям не придем и не расскажем, что тут были одни деньги, а тут другие и третьи», — продолжил тему председатель муниципалитета Артур Ефремов.
Зампред муниципалитета Сергей Калинин обратился к представителям мэрии с предложением, посчитать стоимость работ по озабориванию парка.
«Обращения по ограждению Юбилейного парка идут не первый год. Оцените, сколько хоть денег на это потребуется. Есть разные варианты — можно реконструировать то, что есть. Можно рассмотреть вариант замены. Там мы «попадаем» на серьезные деньги. Хотелось бы от разговоров, которые длятся не один год, перейти к практическим делам», — сказал депутат Сергей Калинин.
В мэрии пообещали подумать о включении работ по забору в план 2022 года.
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