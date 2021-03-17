Ярославль, 17 марта, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В ярославском парке «Юбилейный» пройдут работы по обустройству многофункционального спортивного комплекса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.

Владимир Волков/vk.com Эскиз троп здоровья

Городские власти уже представили эскизы будущего преображения парка, рисунки на своих страницах в соцсетях опубликовал мэр Ярославля Владимир Волков.

«Здесь разместятся спортивные площадки для различных возрастных групп, по периметру парка будут созданы прогулочные дорожки, так называемые тропы здоровья, вело‑ и беговые дорожки», — написал Владимир Волков.

Первый этап работ в парке «Юбилейный» проводился в 2019 году. Как сообщало ИА REGNUM в парке установили горку из грязи, которую высмеял шоумен Иван Ургант. После скандала в федеральных СМИ горку спешно заменили. Теперь парк дополнят тропы здоровья. В ходе рассмотрения вопроса на комиссии муниципалитета Ярославля чиновники уточнили, что сейчас проект проходит согласование.

Горка из грязи в 2019 году

«Проектная документация сейчас находится в государственной экспертизе. Ожидаем выход на конец марта, после 20 числа. Как только выходит из экспертизы, постановление о субсидии у нас подписано, финансирование открыто. Нам ничто не мешает проводить конкурсные процедуры», — отметила первый заместитель департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева.

После определения подрядчика работы должны быть выполнены до 1 октября 2021 года, цена вопроса 18,9 миллиона рублей. Депутаты муниципалитета поинтересовались, нельзя ли дополнить прокладку троп заменой забора в парке.

«Мы все видели, в каком виде там ограждение. В момент сдачи мы сделаем классно — все красиво нарисованное хорошо реализуем, а вокруг будет такой вид», — спросила депутат Юлия Миронова.

Оказалось, что не получится — финансирование является целевым, и на забор не может быть потрачено.

«Нам в любом случае нужно подумать, что делать с ограждением. Оно нами как вторая очередь преподносится. Мы жителям не придем и не расскажем, что тут были одни деньги, а тут другие и третьи», — продолжил тему председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Владимир Волков/vk.com Эскиз парка

Зампред муниципалитета Сергей Калинин обратился к представителям мэрии с предложением, посчитать стоимость работ по озабориванию парка.

«Обращения по ограждению Юбилейного парка идут не первый год. Оцените, сколько хоть денег на это потребуется. Есть разные варианты — можно реконструировать то, что есть. Можно рассмотреть вариант замены. Там мы «попадаем» на серьезные деньги. Хотелось бы от разговоров, которые длятся не один год, перейти к практическим делам», — сказал депутат Сергей Калинин.

В мэрии пообещали подумать о включении работ по забору в план 2022 года.