Красногорск, , 15:20 — REGNUM Замглавы городского округа Красногорск Алексей Спасский начал знакомство с территорией, сообщает 17 марта пресс-служба администрации округа.

Он посетил строительные площадки социальных объектов, расположенных в Опалихе.

«Знакомство с территорией Красногорска начал с приоритетных для округа объектов — строящихся детских садов и школ. Сегодня вместе с замглавы по архитектуре и строительству Тимуром Магомедовым осмотрели стройплощадки в Опалихе», — написал Спасский на странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CMhD8jtp4-b/

Ранее он работал в Ленинском городском округе Подмосковья, до этого — в Кашире и Домодедове. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече 10 марта заявил, что рекомендует кандидатуру Спасского на должность главы Красногорска, чтобы тот смог заняться развитием городского округа.

Напомним, главу городского округа Красногорск Эльмиру Хаймурзину выдвинули на работу в Центральной избирательной комиссии.