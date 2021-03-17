Москва, , 15:20 — REGNUM Порядка 7 млрд рублей требуется выделять, чтобы достичь целей программы «Доступная среда» до 2030 года. Об этом 17 марта заявил глава Минспорта Олег Матыцин в ходе заседания комитета Госдумы по спорту в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«В целях решения стратегической задачи по обеспечению доступности физкультурно-спортивных услуг, реализации мероприятий на поставку спортивно-технологического оборудования, необходимого для создания в регионах физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе в рамках программы «Доступная среда», необходимо продлить, мы считаем, эти мероприятия до 2030 года», — заявил Матыцин.

«Ежегодная потребность на эти цели составляет порядка 7 млрд рублей», — указал он.

По его словам, в целях развития спортивной инфраструктуры уже профинансировано строительство 270 объектов спорта, на создание которых выделено из федерального бюджета 30,4 млрд рублей.

«Минспорт в полной мере исполнил все свои обязательства по предоставлению субсидий регионам, в частности, на поставку в субъекты Российской Федерации более 400 комплектов оборудования для ГТО, футбольных полей на общую сумму 5,9 млрд рублей, а также поддержку учреждений спортивной направленности в рамках госпрограммы РФ «Доступная среда», — указал министр.