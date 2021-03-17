Анкара, , 16:03 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече со своим коллегой из Казахстана Мухтаром Тилуберди 17 марта заявил, что переговоры между Анкарой и Афинами продолжатся, добавив, что будет трудно разрешить противоречия с Грецией. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Чавушоглу также объявил, что министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибудет в Турцию 14 апреля.

«Было бы нереально найти решение на всего лишь одной встрече с Грецией, поэтому наши переговоры продолжатся. Мой греческий коллега Никос Декендиас прибудет в Анкару 14 апреля. А потом я собираюсь посетить Афины. Мы также считаем, что было бы полезно, если бы эти контакты происходили на уровне лидеров. Мы обсудим проведение переговоров президента Реджепа Эрдогана и премьер-министра Греции Кириакоса Микотакиса», — отметил Чавушоглу.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция стремиться прийти к «справедливому правовому обмену» в Восточном Средиземноморье.

Напомним, в конце августа-начале сентября 2020 года отношения между Грецией и Турцией резко обострились. Афины недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis организует сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Ранее глава МИД Греции заявлял, что о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.